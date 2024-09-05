Утром в Новороссийске закрыты все пляжи, а на самих пляжах работают саперы.

В России заявляют, что сегодня ночью российский порт Новороссийск, который находится на северо-восточном побережье Черного моря, атаковали морские дроны.

В ночь на четверг в городе была объявлена тревога, об отражении атаки сообщали местные власти, пользователи соцсетей писали о взрывах.

Мэр города Андрей Кравченко заявил, что по дронам работает ПВО, призвал местных жителей призвали не подходить к окнам, а жителей первой береговой линии — не выходить на улицу. Также он заявлял, что в районе набережной в городе было ограничено движение транспорта.

Утром россияне в соцсетях сообщали, что в Новороссийске закрыты все пляжи, а на самих пляжах работают саперы.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили о двух уничтоженных морских дронах.

"Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера", — говорится в краткой сводке министерства.

При этом о последствиях атаки не сообщается.

Помимо морских дронов, российское Минобороны заявило о сбитых воздушных беспилотниках и ракетах. Согласно его сводке, одна ракета из установки залпового огня "Ольха" и два беспилотника были сбиты над Белгородской областью, три беспилотника — над Курской и еще два — над Брянской областью.о

Порт Новороссийск - что известно

По мнению аналитиков, сейчас временно оккупированный Севастополь уже окончательно невозможно считать главной базой Черноморского флота РФ. Остатки ЧФ России сейчас базируются в Новороссийске Краснодарского края страны-агрессора. При этом вход туда перегорожен баржами с целью предотвращения прохождения украинских морских дронов.

Согласно спутниковым снимкам, на базе в Новороссийске сейчас находится почти все, что является ценным в РФ на Черном море.

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