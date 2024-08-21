Последний раз Россия выводила на дежурство свои корабли 17 августа.

Российская Федерация, по словам аналитиков, окончательно загнала остатки своего Черноморского флота в Новороссийск и перекрыла вход ржавыми баржами.

Как сообщает Defence Express, сейчас временно оккупированный Севастополь уже окончательно невозможно считать главной базой Черноморского флота РФ. К этому выводу эксперты пришли из-за того, что остатки ЧФ России сейчас базируются в Новороссийске Краснодарского края страны-агрессора. При этом вход туда перегорожен баржами с целью предотвращения прохождения украинских морских дронов.

"Согласно новым спутниковым снимкам, которые опубликовал известный OSINT-специалист MT Anderson, на этой базе сейчас находится почти все, что является ценным в РФ на Черном море", - отмечают аналитики. Видео дня

В частности все подводные лодки, которые остались в строю РФ на Черном море, находятся у пирса. Это - Б-871 "Алроса" (проект 877В "Палтус"), а также три субмарины проекта 636.3 "Варшавянка" - Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

По данным Defence Express, еще одну "Варшавянку" (Б-237 "Ростов-на-Дону"), которая была потоплена в бухте Севастополя, заменил деревянный 56-метровый макет.

"Также в этой бухте находится два новых ракетных фрегата проекта 11356Р "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", два старых сторожевых корабля проекта 1135 "Буревестник" - "Ладный" и "Пытливый", сразу шесть больших десантных кораблей (4 проекта 775, один 1171 "Тапир" и новый "Иван Грен"), а также все три патрульных корабля проекта 22160", - говорится в публикации.

Из старых кораблей еще советской эпохи в Новороссийске - два малых ракетных корабля проекта 1239 - "Бора" и "Самум", два ракетных катера проекта 1241 "Молния" и два малых противолодочных корабля проекта 1124.

В то же время сейчас в Новороссийске находится только один малый ракетный корабль "Буян-М", хотя в строю у врага остается четыре корабля такого типа, которые являются носителями ракет "Калибр". Но они сейчас находятся в других гаванях и не рискуют выходить в море. Последнее сообщение о наличии вражеских сил в акватории было 17 июня.

Российские корабли - последние новости

Напомним, недавно представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские оккупанты, вероятно, построили макет подводной лодки "Ростов-на-Дону", которую недавно Силы обороны поразили во временно оккупированном Крыму.

По словам Плетенчука, российское командование официально не реагировало на повторное поражение субмарины. Аналогично - в прошлом году, когда, как отметил военный, захватчики поврежденный объект накрыли маскировочными средствами и заявили, что обязательно его восстановят.

По данным спикера, сейчас появилась информация, что россияне построили очередной макет в Крыму этой подводной лодки. Информация об этом сейчас верифицируется, До этого они рисовали просто на причале силуэт такой подводной лодки в Новороссийске.

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