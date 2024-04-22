Сейчас город под контролем ВСУ.

Какие подразделения и какое количество сил сосредоточила Россия для штурма Часового Яра, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин в эфире "Суспільне. Студия".

"На отрезке напротив Часового Яра против нас воюют российские десантники из 217 парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии России. Это где-то 20-25 тысяч военнослужащих российских пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него", - рассказал Волошин.

Он отметил, что ситуация вокруг города сложная, но контролируемая.

Видео дня

"Армия РФ не оставляет попыток захватить город, не считаясь с потерями как в живой силе, так и в технике. Вражеской российской армии в городе нет. Сейчас город наш. Ситуация вокруг города сложная, однако контролируемая, наши защитники и получают подкрепление, и стабилизируют полосу", - подчеркнул Волошин.

По словам Волошина, РФ постоянно, планово штурмует украинские позиции, однако не закрепляется и отходит.

"Они проводят штурмы без закрепления на позициях. То есть они поштурмовали и вернулись обратно. Это противник проводит как бы разведку, высчитывает места, где может быть слабое место, где ударить", - рассказал он, отметив, что Силы обороны наносят сокрушительные удары в ответ.

Часов Яр - какая там ситуация сейчас

Оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр. Город им нужен для дальнейшего наступления на Краматорск, Славянск и Константиновку.

Однако город продолжает оставаться под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на то, что войска РФ стремятся захватить его до 9 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: