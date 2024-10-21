Эта разработка создана на базе российской авиационной управляемой ракеты Х-38.

Российские оккупанты 20 октября снова атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1". Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире "Эспрессо", что это за боеприпасы и сколько их есть у врага.

"По Харькову впервые били этими ракетами в марте прошлого года. Затем еще был удар летом в этом году с использованием модифицированной ракеты "Гром-Е1", которая имеет дополнительные модули планирования и коррекции. Действительно, эта разработка создана на базе российской авиационной управляемой ракеты Х-38, которая имеет дальность около 60 км. Но за счет дооснащения дополнительными крылышками, боевой частью и двигателем от Х-38, также в условиях сброса с высоты где-то 12 км - ракета "Гром-Е1" может преодолевать расстояние до 100-120 км", - отметил военный эксперт.

Он успокоил, что количество использования "Гром-Е1" достаточно ограничено. Россияне производят до 10 единиц этих боеприпасов в месяц или даже меньше. Причина в том, что они не являются приоритетным образцом и активно не используются.

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"По Харькову гораздо чаще используются универсальные межвидовые планирующие боеприпасы, в которых берется бомба 250 кг и туда добавляются крылышки для планирования и коррекции, а также ракетный двигатель. Поэтому так же и получается расстояние в пределах 90-100 км. Враг использует для их сброса свои бомбардировщики Су-34, которые опасаются приближаться к Харькову. Соответственно, бросают эти бомбы с расстояния 40 км до линии боевого соприкосновения, что позволяет еще 50 км этой бомбе планировать и осуществлять удары по Харькову. Кроме того, до недавнего времени по Харькову использовались и ракеты от комплекса С-300, сейчас таких ударов стало меньше, возможно, из-за охоты на эти российские комплексы", - подытожил Згурец.

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