Враг атаковал Украину с восточного направления иранскими дронами "Shahed-136".

Ночью нашей противовоздушной обороной уничтожено 12 из 13-ти вражеских дронов-камикадзе.

Об этом в своем Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе "Shahed-136". 12 из 13-ти барражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства. Шесть БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Схид". Еще шесть – в зоне ответственности воздушного командования "Центр", с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины", - говорится в сообщении.

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По данным главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, на Черкащине дрон-камикадзе попал в объект инфраструктуры.

"Всю ночь враг терроризировал одну из громад Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное. Никаких фото и видео. Не помогайте врагу! И обезопасьтесь каждый раз во время тревоги!", - сообщил он.

Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины

Летом Россия закупила у Тегерана тысячи единиц боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", которые сейчас применяет для ударов по гражданским объектам.

По подсчету ГУР, сейчас до целей в Украине долетают примерно 30% запущенных россиянами иранских дронов. Тем не менее, подчеркивает Кирилл Буданов, РФ может запускать их еще долго.

Как сообщал УНИАН, 17 октября вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе собирают доказательства и готовы отреагировать на применение иранских дронов в войне РФ против Украины.

18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова предоставить странам-членам ЕС "мешок доказательств" о передаче Ираном России дронов-камикадзе.

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