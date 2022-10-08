Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 380 оккупантов. РФ продолжает нести немалые потери, враг остается не только без живой силы, а еще и без техники.

Об этом сообщается в новой сводке от Генерального штаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

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личного состава ориентировочно составили около 62 тыс. 60 (+380 за сутки) человек,

танков было уничтожено 2 тыс. 472 (+6) единиц,

боевых бронированных машин - 5 тыс. 111 (+18),

артиллерийских систем - 1 тыс. 459 (+4),

реактивных систем залпового огня - 345 (+1),

средств противовоздушной обороны уничтожено 180 (+3) единиц,

самолетов - 266,

вертолетов - 234 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 79 (+12),

крылатых ракет - 246.

кораблей/катеров было уничтожено 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс. 875 (+13),

специальной техники - 136 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине: как страна-агрессор "демилитаризирует" свою армию

За минувшие сутки ВСУ уничтожили пункты управления и десятки мест сосредоточения вооружения. Армия Украины продолжает держать под огневым контролем вражеские объекты логистики.

Как отмечают аналитик ISW, на фоне неудач РФ на фронте раскол в Кремле набирает обороты, "стабильность" режима Путина подорвана. Появляется все больше информации о том, что президенту РФ приходится сталкиваться с растущей критикой из-за мобилизации.

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