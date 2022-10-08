Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 380 оккупантов. РФ продолжает нести немалые потери, враг остается не только без живой силы, а еще и без техники.
Об этом сообщается в новой сводке от Генерального штаба ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
- личного состава ориентировочно составили около 62 тыс. 60 (+380 за сутки) человек,
- танков было уничтожено 2 тыс. 472 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин - 5 тыс. 111 (+18),
- артиллерийских систем - 1 тыс. 459 (+4),
- реактивных систем залпового огня - 345 (+1),
- средств противовоздушной обороны уничтожено 180 (+3) единиц,
- самолетов - 266,
- вертолетов - 234 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 79 (+12),
- крылатых ракет - 246.
- кораблей/катеров было уничтожено 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс. 875 (+13),
- специальной техники - 136 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Потери РФ в Украине: как страна-агрессор "демилитаризирует" свою армию
За минувшие сутки ВСУ уничтожили пункты управления и десятки мест сосредоточения вооружения. Армия Украины продолжает держать под огневым контролем вражеские объекты логистики.
Как отмечают аналитик ISW, на фоне неудач РФ на фронте раскол в Кремле набирает обороты, "стабильность" режима Путина подорвана. Появляется все больше информации о том, что президенту РФ приходится сталкиваться с растущей критикой из-за мобилизации.