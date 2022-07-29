Город частично обесточен.

Оккупанты обстреляли Славянск, в результате чего есть раненые.

Об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.

"Не очень добрым для Славянска оказалось утро пятницы, 29 июля. Город снова обстреляли. Повреждены многоэтажки в центре, дома в частном секторе - на Северной. Один человек ранен. На данный момент город частично обесточен. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!" - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 19 июля оккупанты также ударили по Славянску Донецкой области. В результате обстрела россиянами тогда были повреждены частные дома, а под завалами оставались люди.

В целом россияне не впервые бьют по Славянску из разного оружия. При этом в городе еще живут украинцы, которым не хотят ухать или им некуда ехать.

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