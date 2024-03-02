Враг запускает дроны на очень низких высотах, что затрудняет их обнаружение и сбивание.

Дроны, которыми российская армия ночью атаковала Одессу, передвигались сложным маршрутом, в частности, на низких высотах и маневрировали между жилыми домами.

Как рассказала журналистам начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, на этот раз атака была достаточно насыщенной и интенсивной. Это отличает ее от предыдущих дроновых атак, которые были растянуты во времени.

"Непосредственно в течение одного часа подразделения ПВО работали очень плотно по целям, которые заходили одновременно с разных направлений, преимущественно - с Черного моря, с последующим мощным маневрированием, в том числе над объектами промышленности, припортовой инфраструктуры и среди жилых домов", - рассказала Гуменюк.

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По наблюдениям военных специалистов, маршрут дронов был сложный, беспилотники маневрировали над городом.

"В последнее время мы фиксируем попытки врага запускать дроны на очень низких высотах. Это определенным образом усложняет их обнаружение и сбивание... Они (россияне - УНИАН) модифицируют дроны, меняя двигатели и боевую часть", - сказала Гуменюк.

По ее словам, семь дронов удалось сбить, один попал в многоэтажный жилой дом и вызвал разрушение 18 квартир. Известно о двух погибших, есть пострадавшие. Как добавила военная, сейчас количество травмированных людей уточняется, потому что есть люди, которые обращаются за помощью дополнительно.

"Четыре человека госпитализированы. Под завалами могут быть люди. Поисковая операция продолжается", - сказала Гуменюк.

Не исключено, что дрон, который разрушил дом, имел усиленную боевую часть.

Атака по Одессе 2 марта - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта в Одессе из-за дронового удара, нанесенного армией РФ, уничтожена часть жилой многоэтажки. Погибли три человека, пострадали по меньшей мере восемь человек. Среди пострадавших - беременная женщина и маленький ребенок.

По данным Сил обороны юга Украины, восемь ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область. Семь целей были уничтожены. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-этажный дом спального района.

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