Он воевал на востоке Украины с 2014 года.

На фронте погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в батальоне ОУН.

Отмечается, что Кохановский погиб в окопе. Информации о дате прощания с защитником нет.

В сети сообщают, что Николай Кохановский погиб на Харьковском направлении фронта, вблизи Волчанска.

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"На Харьковском направлении фронта вблизи Волчанска погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский. Соболезнования собратьям, посестрам, родным, близким, друзьям... Честь...", – написал в своем Телеграм-канале офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Николай Кохановский воевал на востоке Украины с 2014 года.

Гибель украинских защитников и защитниц на фронте

В Харьковской области погиб украинский военный фотограф Арсен Федосенко. Он получил тяжелое ранение в результате попадания КАБа. Известно, что в течение нескольких месяцев Арсен Федосенко служил в 518-м батальоне в составе 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

В конце мая на войне погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Она не дожила до своего дня рождения всего несколько дней.

Ранее стало известно о гибели во время выполнения боевого задания пилота, начальника штаба – первого заместителя командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации подполковника Дениса Василюка. Он совершил десятки боевых вылетов и является полным кавалером ордена "За мужество".

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