Четверо граждан РФ, которые сопровождали груз элементов ядерного топлива на станцию, сейчас в отеле и не выражают желания возвращаться в Россию.

Никаких российских специалистов-атомщиков на Ровенской АЭС не было и нет.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно российской дезинформации о содержании российских специалистов-атомщиков на Ривненской АЭС, которая была распространена оккупантами в МАГАТЭ.

"Никаких российских специалистов-атомщиков на Ривненской АЭС не было и нет. Четверо вооруженных граждан РФ сопровождали груз элементов ядерного топлива, что прибыл на атомную станцию до 24 февраля 2022 года. С момента прибытия груза указанные лица обеспечивали его охрану до завершения разгрузки в соответствии с условиями контракта", - отмечает МИД Украины. Также отмечают, что после передачи груза украинской стороне 23 марта разоруженные российские граждане покинули территорию Ривненской АЭС.

"Сейчас россияне находятся в отеле по собственной воле. Сейчас они не выражают желания возвращаться в Россию. В случае изменения планов российских граждан, украинская сторона готова оказать им содействие в возвращении на территорию РФ в соответствии с существующими процедурами", - отмечают в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня НАЭК "Энергоатом" заявил, что МАГАТЭ вновь стала жертвой российской пропаганды и публикует и распространяет полученную от России ложную информацию и нарративы. "На этот раз они без всякой проверки и выяснения реального положения дел на собственном сайте разместили сообщение от постоянного представительства РФ в Вене. В нем, в частности, говорится о якобы силовом содержании российских специалистов-атомщиков на Ривненской АЭС. Информируем, что никаких специалистов-атомщиков из России на РАЭС не было и пока нет. Зато было четверо вооруженных охранников из РФ, которые сопровождали груз – элементы ядерного топлива, которое было поставлено на РАЭС еще до начала военной агрессии", - отмечалось в сообщении.

Как отмечается, с тех пор и до сих пор эти охранники, в соответствии с контрактом, до момента разгрузки и передачи украинской стороне его охраняли.

"Вчера этот груз был разгружен. После завершения этих работ охранники покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, которые обеспечивают их безопасность и передачу российской стороне", - сообщил "Энергоатом".

Вместе с тем "Энергоатом" обращает внимание, что на Запорожской АЭС находятся 11 специалистов-атомщиков из "Росатома", которые ворвались туда вместе с захватчиками без согласия и приглашения НАЭК "Энергоатом" или Запорожской АЭС.

НАЭК "Энергоатом" требует от "Росатома" немедленно вывести с территории ЗАЭС свой персонал, что находится там вне закона.

Вас также могут заинтересовать новости: