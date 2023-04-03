Россияне пытаются обосновать пропагандой, почему стоит воевать.

Руководство российской армии выпустили специальные памятки для российских солдат. Как заявляет информационный ресурс Meduza, основа документа заключается в обосновании потребности воевать.

Эти брошюры были впервые распространены осенью 2022-го. Их выпустил российский Западный военный округ. Название этих открыток: "Памятка военнослужащему Вооруженных сил РФ, участвующему в СВО". Их распространяют среди солдат, которые идут воевать против Украины.

На обложке брошюры нарисована карта Украины без Крыма. Территории Луганской и Донецкой областей отмечены красным. Другие же оккупированные Россией регионы никак не обозначены.

Видео дня

Также в памятке есть суммы вознаграждений, которые может получить российский солдат за достижения на войне. К примеру, за сбитый беспилотник солдат получит 50 тысяч рублей, а за захваченный HIMARS – уже миллион в российской валюте.

Большая часть брошюры оформлена в стиле идеологического обоснования войны. В ней солдатам объясняют: прямо сейчас Россию пытаются завоевать "чужими руками", "расчленить"и "отменить".

"Страны Запада не устраивает "почетная капитуляция" России. Их цель-погружение страны в хаос и анархию, уничтожение государственности, расчленение страны. Подобное они на наших глазах сделали с Югославией, Афганистаном, Ираком и Ливией и были близкими к этой цели в Сирии", - говорится в памятке.

В первую очередь обвиняют США. Авторы памятника считают, что Штаты решили "дестабилизировать" ситуацию в РФ, столкнувшись с "дефицитом ресурсов". Из-за этого, Вашингтон захотел "высосать все соки" из России.

"Западные лидеры не стесняясь говорят о расчленении России. Они борются не против нашего правящего класса, а против страны. Против нашего народа. Их цель-превратить нас в ресурс, который они используют для поддержки своей угасающей цивилизации", - пишут авторы брошюры.

Не забывали в памятке и поделиться "информацией" о тех, против кого нужно будет воевать. В брошюре отмечается, что" активные нацисты "и виновники" многочисленных кровавых преступлений киевского режима "заслуживают исключительно "передачи в суд".

Размышляя о российском отступлении осенью 2022 года, авторы памятки подробно цитируют знаменитый сталинский приказ № 227, более известный как "Ни шагу назад!". Этот приказ появился в середине лета 1942 года, когда на южном участке советско-германского фронта сложилась критическая ситуация: после поражений под Харьковом, Воронежем и окружения на Донбассе Красная Армия отступала на Кавказ и в Сталинград. Одинаковых фраз в том приказе и в современной брошюре есть немало.

Текущая ситуация на фронте: что известно

Утром 3 апреля Генштаб сообщал, что у россиян куча провалов. За минувшие сутки они 70 раз неудачно атаковали по разным направлениям.

Потеря россиян на войне против Украины превысила отметку в 175 тысяч. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более шести сотен окупантов.

За воскресенье россияне нанесли удары по 92-м населенным пунктам Украины. Погибли 10 мирных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: