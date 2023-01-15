Отмечается, что машины надо не просто перекрасить, а переоборудовать для использования на войне.

На складах немецкого концерна Rheinmetall сейчас есть 110 списанных танков Leopard первой и второй моделей. Однако передать эту технику компания готова не ранее 2024 года.

В интервью изданию Bild am Sonntag председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что в распоряжении концерна есть 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1.

"Но мы не можем привести эти танки в готовность без заказа, потому что расходы составляют несколько сотен миллионов евро", – пояснил он.

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По словам Паппергера, восстановление военной техники займет почти целый год. Да, машины надо не просто перекрасить, а переоборудовать для использования на войне. Для этого танки полностью разбирают, а затем перестраивают.

"Поэтому даже если завтра будет решение о том, что можно отправить наши танки Leopard в Киев, поставка затянется до начала следующего года", – предупредил председатель совета директоров.

Передача Украине танков Leopard

Первым предоставить Украине западные танки решился президент Польши Анджей Дуда. На этой неделе он пообещал Украине роту "леопардов", которые есть у польской армии. Немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц был этим очень недоволен, но запрет на передачу немецких танков Украине Берлин не объявлял.

На днях Bloomberg написал, что на следующей неделе Берлин одобрит поставку танков Leopard Украине. Финляндия также готова передать Украине танки Leopard из собственных запасов, если будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

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