ЧВК Пригожина не имеет стоимости как боевое подразделение, но единично его боевики являются угрозой.

Боеспособность подразделений ЧВК "Вагнер" переоценивают. Они способны разве что биться за какую-то яму или дом.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал комбат 3 ОШБр Петр Горбатенко "Ролло".

"Вагнер" - это серьезно, когда нужно драться за какую-то отдельную яму или дом. Но на уровне роты, батальона или бригады сильнее обычное российское подразделение", - отметил "Ролло".

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Комбат пояснил, что у регулярных войск РФ есть система управления, обороны, огня, подходов резервов, логистика. Они являются более серьезным армейским организмом, чем ЧВК Пригожина.

"На уровне отдельного бойца "вагнеровцы" готовы драться до конца, потому что у них есть мотивация. У большинства отрицательная: не выполнишь – расстреляют. Их как мясо используют. В армии РФ не так, там берегут хоть как-то. В этом и разница. Если воевать с подразделением, то более серьезный противник – это ВС РФ. С конкретным бойцом - "Вагнер", - пояснил комбат.

"Вагнер" под Бахмутом - последние новости

Месяц назад ВСУ пошли вперед под Бахмутом. Вечером 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение недели наши войска на правом фланге продвинулись на 3,5 км, а на левом - на 1,5 км.

Воины 3 отдельной штурмовой бригады продвинулись под Бахмутом, проработав несколько вариантов развития событий. Первыми с позиций бежали "вагнеровцы", хотя главарь боевиков Евгений Пригожин уверял, что беглецами были оккупанты из 72 бригады ВС РФ.

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