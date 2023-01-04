Там отметили, что для спасения человеческих жизней и инфраструктуры нужно применять все.

Западные СМИ не впервые обвиняют ВСУ в том, что они сбивают "дешевые" иранские дроны "дорогими" ракетами из-за чего складывается впечатление, что в некоторых газетах есть колонки для российских пропагандистов.

Так спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона прокомментировал статью издания The New York Times о том, что Украина сбивает "дешевые" дроны "дорогими" ракетами.

"Если есть угроза жизни, то вы, вероятно, все потратите, чтобы сохранить свою жизнь. Здесь некорректно сравнивать. Я видел это в западной прессе. Не впервые уже. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах есть колонка для российских пропагандистов, чтобы они там высказывали свое мнение. Это и в США, и в Европе есть СМИ, которые публикуют иногда противоречивые вещи", – сказал Игнат.

По его словам, понятно, что ракеты, которые используются, и Nasams, Iris-T, – это дорогие ракеты. "Будем ли мы их применять, будем поднимать в небо истребители, чтобы сбивать "шахеды"? Это дорого, но будем", - отметил он.

Игнат привел пример, что Израиль также делает все, чтобы "сбивать какие-то дешевые ракеты".

"Речь идет о жизни, о сохранении критической инфраструктуры и объектов, в которые может попасть дрон-камикадзе. "Шахед" – это до 40 кг взрывчатого вещества. Если оно попадает в объект критической инфраструктуры – возникает пожар, гибнут люди. Давайте считать сколько убытков может нанести дрон и сколько стоит выпущенная зенитная ракета", – добавил он.

Массированные атаки дронами

Издание The New York Times в своей статье отметило, что из-за ночных атак ВСУ начали использовать ракеты, которыми сбивают дроны. Они якобы стоят в десятки раз больше чем БПЛА.

По данным Воздушных сил ВСУ, за первые двое суток 2023 года украинские военные сбили 84 дроны – 100% сбили силы ПВО.

А по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, с 31 декабря по 3 января войска РФ запустили по 14 крылатых ракет и 94 дрона-камикадзе Shahed-136.

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