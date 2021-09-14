Валентин Чепурный воевал с 2014 года, а его контракт истек всего за день до гибели.

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб 34-летний уроженец Херсонской области Валентин Чепурный, однако имя этого героя не указали в докладах ВСУ.

Об этом пишут в Facebook.

Военнослужащий стал жертвой артиллерийского обстрела из миномета 120-го калибра на окраине села Крымское в Луганской области 12 сентября.

Но за день этого у него истек срок контракта - на передовую он приехал, чтобы попрощаться с боевыми товарищами. В этот момент начался обстрел - трое других военных получили осколочные ранения, а на Валентина пришелся основной удар. Попытки его реанимировать оказались безуспешными.

Читайте такжеСтало известно имя разведчика, погибшего на Донбассе (фото, видео)Поскольку на момент смерти военнослужащий считался гражданским, неясно, получит ли его семья материальную помощь от государства, хотя участвовал в боевых действиях с 2014 года. Из родных у него осталась только мать.

В родном селе военнослужащего Высокополье (Бериславскоий район) сообщили, что его похороны состоятся 15 сентября.

Напомним, что всего 12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

В результате также погиб 27-летний служащий 503-го Отдельного батальона морской пехоты Артур Голуб.

Автор: Станислав Кожемякин