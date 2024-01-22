Лукашенко начинает мандражировать из-за учений НАТО вокруг Калининградской области.

НАТО разворачивает масштабные учения на берегах Балтийского моря вокруг Калининградской области РФ. Слаженная 90-тысячная группировка сил Польши, Германии и других участников маневров может в любой момент получить военную команду зачистить войска Путина и начать войну.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, военные в жизни всегда находятся в двух положениях: "Либо они воюют, либо играются в войну. Или подготавливаются к войне, или подготавливаются к этим играм военным", - отметил он в эфире программы "Аргумент".

Обычно Россия "играет", заявил Свитан, комментируя материалы Bild о плане Москвы атаковать восточный фланг НАТО. В данном случае он склонен считать, что это специально созданная легенда. "Легендируется страна: не Россией называется, а как-то по-другому, какой-нибудь "Франкенштейн". Разыгрываются военные игры", - пояснил он.

Свитан отметил, что войскам НАТО пройти Беларусь за несколько дней не проблема.

"Любые такие учения могут закончиться боевой командой... Когда 90 тысяч, ну это серьезно. В основном россияне максимум проходили боевое сглаживание до 500 человек, до батальона. После выполнения таких действий эта группировка (группировка НАТО - УНИАН) будет способна сама выполнить любое вторжение", - указал он.

Учения будут выполняться на берегах Балтийского моря (будут участвовать Польша, Германия, страны Балтии) вокруг Калининградской области РФ, напомнил Свитан. Лукашенко уже начинает мандражировать, предчувствуя освобождение Беларуси.

"Действия будут довольно-таки серьезные и последствия таких учений тоже будут серьезными. Мы уже слышим, как Лукашенко начинает мандражировать... Вот этот мандраж и невозможность спрогнозировать ситуацию по освобождению Беларуси, для них это уже в теоретическом плане сложившееся событие", - акцентировал военный эксперт.

НАТО готовится к третьей мировой с Россией

Военный Альянс НАТО готовиться дать отпор предполагаемому нападению РФ на восточный фланг блока (со стороны стран Балтии). Об этом заявлял в январе немецкий Bild, ссылаясь на данные с секретного документа Бундесвера. Речь идет о "неминуемом начале" войне летом 2025 года.

После этого главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи сделал заявление: на этой неделе блок разворачивает крупнейшие за свою историю учения "Стойкий защитник-2024". Они будут длиться до мая текущего года и предполагают участие 90-тысячной группировка солдат в маневрах.

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