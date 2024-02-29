Враг подтягивает мощные резервы.

На Бахмутском направлении российские захватчики пытаются захватить Ивановское и Богдановку, где бои уже ведутся в пределах населенного пункта.

Об этом начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона.

"На Бахмутском направлении, конечно, проводятся все необходимые инженерные и фортификационные мероприятия, чтобы удержать противника. Однако, враг продолжает сунуть в сторону района населенного пункта Ивановское и в район Богдановки, там уже идут бои в черте города. Враг продолжает подтягивать свои мощные резервы. Кроме того, постоянно наносит свои удары дронами-камикадзе, такими как "Ланцет", корректирует свою артиллерию с помощью таких дронов как "Зала" и "Орлан", и также активно применяет FPV-дроны", - сказал Евлаш.

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Кроме того, российские оккупанты очень активно применяют штурмовые группы "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады, которые продолжают штурмовать позиции наших защитников на фронте.

По его словам, за минувшие сутки враг совершил почти 700 обстрелов враг совершил по позициям Вооруженных сил на Бахмутском направлении и четыре раза применял авиацию.

Оккупанты преимущественно применяли самолеты Су-25, но били неуправляемыми авиационными бомбами (КАБ), а на этот раз применяли неуправляемые авиационные ракеты (НАР). Также враг нанес 56 ударов дронами-камикадзе.

"Состоялось 8 боевых столкновений с врагом, в ходе которых противник потерял 131 оккупанта и еще 79 единиц вооружения и военной техники", - сказал Евлаш.

Также он сказал, что на Лимано-Купянском обстановка остается сложной.

"Противник продолжает давить в районе Сеньковки. Также в направлении Тернов. В направлении Северска, с попыткой развить свой наступательный потенциал и выбить себе плацдарм для развития дальнейшего наступления до барьерных рубежей, таких как река Оскол и именно Купянск, который остается одной из ключевых задач противника на этом направлении. Туда перебрасываются основные силы и резервы, и пытаются найти брешь в нашей обороне", - сообщил Евлаш.

За минувшие сутки враг нанес более 800 обстрелов из всех имеющихся видов вооружения. Состоялось 17 боевых столкновений и еще 13 раз враг применял авиацию (1 раз Ми-8 и 12 раз самолеты Су-34 и Су-35). Самолеты на борту имели от двух до трех управляемых авиационных бомб, которыми наносились удары.

"В ходе жестких боевых действий враг потери убитыми и ранеными 343 оккупанта и еще 73 образца вооружения и военной техники. Ситуация остается напряженной, однако наши защитники и руководство делают все возможное, чтобы остановить врага и не дать продвинуться дальше", - сказал Евлаш.

При этом, группировка оккупантов остается постоянной, потому что все, что уничтожается, быстро заменяется резервами.

"Мы уничтожаем ежедневно сотни оккупантов, десятки единиц вооружения и техники, но они подтягивают все на замену ранее утраченного... Когда у них на направлении сохраняется условно более 500 танков, то уменьшение на 10 единиц, и это при том, что каждый день наносятся огромные потери, то очень существенной роли не имеет", - сказал Евлаш.

Война в Украине - ситуация на фронте сейчас

Как сообщал УНИАН, ранее Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении продолжаются жесткие и интенсивные боевые действия, враг активно пытается сунуть в направлении Часового Яра .

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины титаническими усилиями не позволяют российским оккупантам подойти к господствующим высотам Часового Яра на Бахмутском направлении, чтобы не допустить оккупацию города врагом. Часов Як находится на высотах, которые нужны оккупантам для обстрелов Константиновки, Дружковки и Краматорска.

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