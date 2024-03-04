В ЦПД говорят, что захватчики хотят посеять панику среди украинцев.

Россия распространяет информацию о том, что Украина якобы эвакуирует государственных служащих из Херсона из-за возможного наступления оккупационной армии на город.

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что это фейк. По их словам, оккупанты хотят усилить панические настроения среди украинцев, в то время как российская захватническая армия не имеет ресурсов для нового наступления на Херсон.

"Россия проводит кампанию по дезинформации относительно ситуации на Юге. Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из города Херсон перед "наступлением РФ" не соответствует действительности", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram.

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