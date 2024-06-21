Россия продолжает 'терять' личный состав: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны уже уничтожили более 8 тысяч танков оккупантов.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны продолжают наносить серьезные потери оккупанту. Так, по данным Генштаба за прошедшие сутки было ликвидировано 1060 оккупантов.

В целом же, потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 531 980 человек. Кроме того, Силы обороны уничтожили кучу техники врага, в частности:

танков - 8001 (+14);

боевых бронированных машин - 15372 (+35);

артиллерийских систем - 14106 (+54);

РСЗВ - 1106 (+1);

средства ПВО - 861 (+2);

самолетов - 359 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11260 (+0);

крылатые ракеты - 2298 (+0),

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, российские оккупанты потеряли в войне против Украины уже 19 181 единиц автомобильной техники и автоцистерн, из них 47 - за прошедшие сутки. Также, Силы обороны за вчера уничтожили 10 единиц специальной техники оккупантов, а "общий счет" уже составляет 2 367 единиц.

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Российско-украинская война: важные новости

По информации Politico, США уже второй раз ослабили свои ограничения и позволили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу, а не только тех, что находятся вблизи Харьковщины.

Одновременно с этим, Соединенные штаты приняли решение на предоставление Украине приоритета в поставках снарядов к комплексам Patriot и NASAMS. На практике это означает, что Киев будет получать боеприпасы к этим системам ускоренными темпами.

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