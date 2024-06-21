Россия продолжает 'терять' личный состав: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны продолжают наносить серьезные потери оккупанту. Так, по данным Генштаба за прошедшие сутки было ликвидировано 1060 оккупантов.
В целом же, потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 531 980 человек. Кроме того, Силы обороны уничтожили кучу техники врага, в частности:
- танков - 8001 (+14);
- боевых бронированных машин - 15372 (+35);
- артиллерийских систем - 14106 (+54);
- РСЗВ - 1106 (+1);
- средства ПВО - 861 (+2);
- самолетов - 359 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11260 (+0);
- крылатые ракеты - 2298 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0).
Кроме того, российские оккупанты потеряли в войне против Украины уже 19 181 единиц автомобильной техники и автоцистерн, из них 47 - за прошедшие сутки. Также, Силы обороны за вчера уничтожили 10 единиц специальной техники оккупантов, а "общий счет" уже составляет 2 367 единиц.
Российско-украинская война: важные новости
По информации Politico, США уже второй раз ослабили свои ограничения и позволили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу, а не только тех, что находятся вблизи Харьковщины.
Одновременно с этим, Соединенные штаты приняли решение на предоставление Украине приоритета в поставках снарядов к комплексам Patriot и NASAMS. На практике это означает, что Киев будет получать боеприпасы к этим системам ускоренными темпами.