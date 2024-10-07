Также они имеют ряд продвижений.

На российско-украинском фронте продолжаются тяжелые бои, захватчики продолжают давить, сообщают украинские аналитики.

В Telegram-канале проекта DeepState отмечается, что российская оккупационная армия имеет новые продвижения - они продвинулись в Цукурино, а также возле Горняка и Любимовки. Кроме того, войска РФ завершили полную оккупацию Красногоровки.

Стоит указать, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтверждал новые продвижения российских оккупационных сил.

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Ситуация на фронте

В сводке украинского Генштаба от 22:00 сообщалось о 99 столкновениях с оккупантами за сутки. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины сосредоточены на срыве российского наступления и истощении их сил.

Вчера россияне совершили 11 атак на Купянском направлении, 18 - на Лиманском, 17 - на Торецком и 19 - на Покровском. На последнем наибольшую активность фиксируют в районах Мирнограда, Лисовки, Крутого Яра, Новотроицкого, Луча, Петровки и Селидово.

Генеральный штаб раскрыл предварительные потери захватчиков на Покровском направлении - 126 убитых и 157 раненых оккупантов. Также российские войска потеряли много техники.

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