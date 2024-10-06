Силы обороны пытаются сорвать российские планы наступления.

В воскресенье, 6 октября, российские войска нанесли по территории Курской области 15 авиационных ударов, применив 21 управляемую авиабомбу.

Об этом сообщается в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в социальной сети Facebook. Всего на фронте произошло 99 боевых столкновений. Оккупанты выпустили семь ракет, 94 КАБа, 653 дрона-камикадзе, а также провели 3417 обстрелов позиций Сил обороны.

Вблизи Старицы и Волчанска на Харьковском направлении бойцы террористической армии совершили пять штурмов. По предварительным данным, они могли потери 58 солдат убитыми и ранеными. Также украинским воинам удалось поразить 14 российских артиллерийских систем, 33 беспилотника, десять единиц автомобильной и три - спецтехники.

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На Купянском направлении россияне 11 раз атаковали украинские укрепления вблизи Кучеровки, Кругляковки, Вишневого и Новоосинового. В трех локациях все еще идут бои. Еще 18 российских штурмов произошло в районах Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы на Лиманском направлении. Три из них продолжаются.

На Северском направлении ВСУ остановили российскую попытку улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки. На Краматорском оккупанты девять раз безуспешно пытались продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики 17 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки, на Покровском - 19 раз. Наиболее активны они в районах Мирнограда, Лисовки, Крутого Яра, Новотроицкого, Луча, Петровки и Селидово. Девять боестолкновений продолжаются.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины ликвидировали 126 и ранили 157 оккупантов. Также они уничтожили три танка, три боевые бронированные машины, три пушки, три командно-наблюдательных пункта, два дрона и десять автомобилей. Повредить удалось два танка, четыре боевые бронированные машины, семь авто и пять артиллерийских систем.

На Кураховском направлении произошло 17 боевых столкновений, российские террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка. Семь боев до сих пор продолжаются.

Также продолжается бой вблизи Богоявленки на Времовском направлении, всего оккупанты, применяя штурмовую авиацию, семь раз штурмовали передний край украинской обороны в направлении Ясной Поляны и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили шесть безуспешных атак оккупантов, на других направлениях - без существенных изменений.

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