В ОТГ "Луганск" отметили, что сейчас оккупанты усиливают свои позиции на всех направлениях.

Сейчас на Торецком, Краматорском и Северском направлениях ситуация остается сложной, но контролируемой. Относительно стабильной является ситуация вблизи Часового Яра, там враг штурмует малыми группами без применения техники. Об этом заявила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Украинского радио".

"На Северском направлении, на первый взгляд спокойнее, там меньше статистика штурмов, однако враг наступает с бронированной техникой, что усложняет задачу нашим защитникам. Самая сложная ситуация остается в районе Торецка и Нью-Йорка, противник пытается прорвать нашу оборону, постоянно напирает живой силой. На всех направлениях враг применяет артиллерию, авиацию и дроны", - отметила представитель группировки.

По ее словам, в основном враг использует тяжелую советскую технику, а именно танки Т-62 и старые БМП. Также оккупанты применяют на этих направлениях и новейшее оружие, а именно БпЛА, FPV- и разведывательные дроны.

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Также Бобовникова рассказала, что сейчас российские оккупанты усиливают свои позиции на всех направлениях, ведь ВСУ постоянно наблюдают за увеличением боекомплекта, дронов, логистических вещей и личного состава врага на позициях.

"На сегодня россияне применяют преимущественно тактику малых групп. Это десятки штурмов за день, однако малыми группами - 3-4 человека. Как уже было сказано, на Северском направлении происходят штурмы с техникой, в районе Часового Яра враг использует малые группы, на Торецком направлении происходят бои в городе, там своя специфика. Россияне хорошо учатся у нас. То, что мы начинали применять в начале полномасштабного вторжения, они внедряют сейчас, это касается, в частности, тактики малых групп. Хочу сказать, что на нашем направлении большинство вражеских штурмов являются безуспешными", - подчеркнула пресс-секретарь.

В то же время представитель группировки отметила, что украинские военные также учатся и модернизируют свои подходы, в том числе и в использовании беспилотников.

"Мы стараемся применять FPV-дроны эффективнее врага - практически каждый наш запущенный дрон попадает в цель. Постоянно проводится обучение на FPV, даже сами бойцы изготавливают дроны, учатся и потом обучают других", - добавила Бобовникова.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Волчанске, что на Харьковщине, россияне используют подземные логистические маршруты, чтобы приблизиться к украинским позициям. В ВСУ отметили, что враг использует эту тактику еще с лета 2023 года, которую наблюдали на Авдеевском направлении.

В свою очередь военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что армия РФ может попытаться продвигаться после Угледара, но существенного успеха не будет иметь.

"Они считают, что если нам пришлось отойти из Угледара..., поэтому они попытаются по инерции где-то продвинуться. Но я уверен, что какого-то продвижения существенного не будет. Никакие двери там не открываются, никаких там путей чуть ли не до Днепра или Запорожья нет. Это выдумки россиян для того, чтобы немного нас подержать в напряжении", - объяснил он.

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