Оккупант в разговоре с матерью признался, что его полк понес большие потери.

Оккупант из РФ в телефонном разговоре с матерью рассказал о потерях 331-го полка армии РФ.

Данный разговор обнародовал советник главы украинского МВД Антон Геращенко.

В ходе разговора оккупант спрашивает у матери, говорят ли что-нибудь о 331-м полке? На что получает отрицательный ответ.

"Ну вот мы в самой жопе", - констатирует оккупант, и добавляет, что весь 2-й батальон стал 200-ми, а это человек 600.

"Нас продали... Генералы продали всю информацию", - признался россиянин и отметил, что они понесли значительные потери.

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