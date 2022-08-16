Более 7 млн бот-юзеров в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании.

Сегодня состоялась самая мощная с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину хакерская атака на официальный сайт Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Его атаковали с территории Российской Федерации. Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 миллиона бот-юзеров, которые на протяжении трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что эта атака существенно не повлияла на работу сайта и осталась незаметной пользователям.

Напомним, что в начале марта российские захватнические войска завели на Запорожскую АЭС около 500 своих военных, танки, тяжелое вооружение и взрывчатку.

Они неоднократно обстреливали станцию и территорию вокруг нее.

Евросоюз вместе с более чем 40 странами мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и свой персонал с Запорожской атомной электростанции.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом по странам ЕС, Турции, Грузии и более отдаленным регионам.

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