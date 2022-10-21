Кремлевских рупоров отказались принимать в областной больнице.

Медики областной больницы временно оккупированного Херсона отказались лечить раненых пропагандистов телеканала "Таврия".

Об этом пишет пророссийский Телеграм-канал Южнорусский еретикЪ, связанный с бывшим украинским журналистом Александром Чаленко.

Несколько российских пропагандистов были ранены в ночь на 21 октября в результате атаки ВСУ на Антоновский мост. Кстати, топ-пропагандист Олег Клоков "денацифицировался". Несколько его коллег получили ранения. Их госпитализировали в областную больницу Херсона.

Видео дня

Впрочем, херсонские медики отказались лечить кремлевских рупоров. Более того, врачи обрадовались ранению россиян.

"В областной больнице Херсона отказываются лечить сотрудников телеканала "Таврия", пострадавших после обстрела понтонной переправы. "Наконец-то вас тварей постреляли", - слова медперсонала. Людей с осколочными ранениями отправили лечиться домой", - жалуются пропагандисты.

Потери РФ в Украине: новые поражения оккупантов

По информации аналитиков, РФ имитирует захват Бахмута, чтобы показать "победу" хотя бы на одном направлении. На фоне потерь и поражений страна-агрессор прибегает ко лжи.

За минувшие сутки ВСУ отбили наступления российских оккупантов в районе 5 населенных пунктов. Противник не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако защитники Украины дают врагу достойный отпор.

Кроме этого, в США уже видят окно возможностей для Украины достичь успехов в войне в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: