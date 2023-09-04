Бойцы штурмового полка "Цунами" развенчали миф о том, что полиция "не воюет".

Нацполиция штурмовала позиции РФ на Бахмутском направлении и развенчала миф о том, что правоохранители якобы не участвуют в активных боевых действиях.

Уникальные кадры ближнего боя показал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Сражение в одном из населенных пунктов под Бахмутом провели бойцы штурмового полка "цунами".

Речь идет про полк, который входит в подразделение Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

"Говорят, что полиция не воюет", - вспоминает один из бойцов в видео.

Далее он вместе с собратьями идет вперед, "сносить" позиции оккупантов. Происходит стрелковый бой.

В Минобороны уточнили, сколько площади ВСУ освободили под Бахмутом

Напомним, 4 сентября заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр уточнила, что по состоянию на утро этого дня ВСУ деоккупировали 47 квадратных километров на Бахмутском направлении. Среди достижений прошлой недели - продвижение на 3 км в зоне районов Клещееве, Курдюмовки и Озеряновки.

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