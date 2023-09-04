Анна Маляр отметила, что Бахмутское направление остается горячим.

Защитники Украины на Бахмутском направлении за время контрнаступления освободили около 47 квадратных километров. Российские оккупанты безуспешно пытаются вернуть потерянные позиции.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что на востоке динамика локально меняется, но это направление остается основным, в частности россияне пытаются наступать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

По ее словам, на Бахмутском направлении горячо - бои идут как на юге, так и на севере Бахмута. На северном фланге в течении недели было жарко в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки. С начала контрнаступления ВСУ удалось освободить 47 квадратных километров, а только за прошлую неделю в районе Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки деоккупировали 3 квадратных километра.

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Также она указала, что на востоке интенсивность боев остается прежней, россияне совершают около 8 тысяч обстрелов в неделю и используют около 400 тысяч боеприпасов.

Ситуация на фронте по состоянию на 4 сентября - главные новости

За минувшие сутки украинская авиация нанесла девять ударов по личному составу, вооружению россиян и военной техники и пять - по ЗРК противника. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств и один ЗРК.

Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 4 сентября 2023 года среди личного состава составили около 265 120 человек.

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