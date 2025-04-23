При этом Франция и Великобритания предпочли бы сделку, которая признает контроль над территориями, захваченными Россией у Украины, только де-факто

Европа готова принять предложенный Дональдом Трампом "мирный план", в котором предусматривается признать контроль России над Крымом и некоторыми оккупированными территориями, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что предложение официально признать захват Москвой украинской территории вызвало обеспокоенность Киева и европейских союзников, однако Европа открыта и к такому варианту.

"По словам человека, знакомого с ходом переговоров, британские и французские чиновники открыты к сценарию, при котором Украина согласится на потерю контроля над некоторыми захваченными Россией территориями в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку", - пишет издание.

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При этом Франция и Великобритания предпочли бы сделку, которая признает контроль над территориями, захваченными Россией у Украины, только де-факто, подобно сценарию завершившему Корейскую войну, отмечает издание.

При этом WSJ отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенный Дональдом Трампом "мирный план", что ставит под угрозу усилия Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и вносит новую неопределенность в будущее отношений между Киевом и Вашингтоном, которые Трамп поставил в зависимость от быстрого заключения соглашения.

Сложная ситуация

Как пишет WSJ, предложение США о признании Крыма поставило Зеленского в сложное положение: Украинская общественность по-прежнему решительно выступает против территориальных уступок, а украинская конституция четко запрещает их. Но если он отвергнет эту идею слишком прямо, то рискует снова лишиться американской помощи.

"Миротворческий процесс Трампа - это горячая картошка: никто не хочет выглядеть тем, кто не хочет мира", - говорит украинский политический аналитик Алексей Ковжун. Тем не менее, по его словам, Зеленский не может согласиться на это предложение ни с юридической, ни с политической точки зрения.

Мирный план Трампа

США представили "мирный план" по завершению войны в Украине, который включает признание США Крыма как части России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения 2022 года. При этом согласно плану ощутимые выгоды получает Россия, но в предложении только расплывчато и в целом говорится, что получит Украина

Сегодня стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа по прекращению трехлетнего конфликта".

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