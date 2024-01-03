Силу РСЗО почувствовал на себе экипаж РФ.

Украинцам показали, как способны отработать американские реактивные системы залпового огня HIMARS на поле боя.

Их работу продемонстрировали бойцы Сил специальных операций на Запорожском направлении. Огонь направили по российскому экипажу "ZALA", который пытался разведать позиции ВСУ.

"В результате огневого поражения уничтожен экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник", - отчитались бойцы.

Видео работы HIMARS смотри ниже:

Россия едва не уничтожила в Украине HIMARS - что говорят СМИ

1 января издание Forbes написало о почти "удачной" попытку России уничтожить HIMARS. СМИ указало, что ориентировочно в Украине есть 39 соответствующих систем и РФ все еще не уничтожила ни одной, однако недавно на Донецком направлении произошел инцидент, когда дрон РФ заметил работу системы. Ее успели быстро оттащить, предположил журналист Дэвид Акса. Однако не понятно, почему российский БПЛА вовремя не уничтожили и позволили зафиксировать соответствующие данные.

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