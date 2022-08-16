В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

В направлении Зеленый Гай – Новогригорьевка россияне пробовали вести штурмовые действия, однако украинские защитники нанесли противнику потери и заставили отойти.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Южнобугском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого соприкосновения, задействовал армейскую и штурмовую авиацию недалеко от Белого колодца, Андреевки и Лозового.

"Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями в направлении Зеленый Гай-Новогригорьевка завершилась для врага значительными потерями и отступлением", - добавили в ведомстве.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

"Наша истребительная авиация патрулирует воздушное пространство Украины, а ударная - небезуспешно оказывает огневую поддержку войскам в определенных операционных районах. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают систематически уничтожать скопления живой силы и склады боеприпасов врага", - подытожили в Генштабе.

Как известно, у российских оккупантов в Херсонской области началась паника за недавние удары украинских военных по мостам. Из-за этих событий начался массовый вывоз семей российских захватчиков из Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости: