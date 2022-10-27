В течение ночи ВСУ выполнили 130 огневых задач.

В Украине на южном фронте обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

"Обстановка на Южнобугском направлении существенных изменений не претерпела, остается сложной, но контролируемой. Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и осуществлять огневой влияние по боевым позициям врага в районах сосредоточения и его объектах логистики в тыловых районах", - сказал он.

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По его словам, основные усилия противник сосредоточивает на ведении активной обороны и попытке удержать занятые рубежи вдоль всей линии соприкосновения. В течение ночи российские оккупанты обстреливали позиции подразделений ВСУ и прилегающие территориальные общины различными средствами поражения. В частности, реактивными системами залпового огня, артиллерийскими снарядами различных калибров и минометами.

"В течение ночи наши ракетчики и артиллеристы наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, вооружения, техники рашистов. Выполнено 130 огневых задач. Потери противника доразведываются", - добавил Назаров.

В Черном море группировки вражеского флота состоит из 10 кораблей, среди которых 4 начеку носители крылатых ракет, из которых 2 подводные. Суммарный залп - 24 "калибра".

Война в Украине

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия без объявления войны начала полномасштабное вторжение в Украину.

В конце сентября боевики "Л/ДНР" и коллаборанты на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях провели фейковые референдумы о "вхождении" в состав Российской Федерации. 5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию "договоров" о принятии этих территорий в состав РФ.

В конце лета Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление. 14 октября сообщалось, что в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России деокуповано уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

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