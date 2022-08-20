На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения украинских войск.

На юге россияне пытаются восстановить личный состав и технику после успешных атак ВСУ.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Запорожском направлении враг задействовал артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Новополь, Красное, Времевка, Волшебное и Ольгевское.

На Південнобузькому направлении основные усилия противника сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники. Враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригорьевка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное. Для ведения воздушной разведки продолжает активно задействовать БпЛА.

Ранее британская разведка отмечала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ также перебили дорогу через речку в Новой Каховке. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

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