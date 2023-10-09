Враг будет пытаться интенсифицировать здесь свои усилия в ближайшие недели, прогнозируют в ВСУ.

На востоке снизилась активность боевых столкновений из-за интенсивных осадков, но враг будет пытаться интенсифицировать здесь свои усилия в ближайшие недели, заявил пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона единых новостей.

"В связи с интенсивными обильными осадками, которые в последние дни идут в полосе ответственности восточной группировки войск, активность боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении снизилась. 11 столкновений произошло за минувшие сутки, однако интенсивность и обстрелов, и применения авиации упала. Если говорить об авиации, то раньше речь шла о 1,5 десятка ударов за сутки, а за минувшие сутки не произошло ни одного со стороны противника", - сказал Евлаш.

Относительно оперативных данных он сообщил, что за сутки в зоне ответственности во время этих боевых столкновений ликвидировали 150 оккупантов – это убитые и раненые, а также 4 врагов взяли в плен.

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"Противник акцентирует сейчас свое внимание вблизи Синьковки, Иваниквки и Макеевки. Пытается перебрасывать туда свои штурмовые отряды типа "Шторм-Z", различные стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако успехов не имеют", - рассказал Евлаш.

Он уточнил, что "Шторм-Z" - это батальоны, которые набирают из бывших и действительных зэков, а также военнослужащих, совершивших правонарушения. То есть можно сравнить со штрафбатом.

"Преимущественно их посылают как разведку, чтобы проверить наши инженерные укрепления, иногда с целью выявить наши огневые позиции. Однако, основную ударную силу они не несут, поскольку обычно плохо подготовлены, среди них нет людей с профессиональным опытом, то есть люди без военного бэкграунда, и используются как пушечное мясо", - отметил Евлаш.

На вопрос, чего ожидают от РФ в ближайшее время на Восточном фронте он ответил: "Пока окончательно не наступит гололедица, к тому времени россияне будут пытаться интенсифицировать свои усилия, чтобы достичь хотя бы каких-то успехов. И мы знаем об этих действиях, готовились к ним. Мы готовы к любому развитию событий".

Евлаш добавил, что Силы обороны сейчас имеют частичный успех вблизи Андреевки.

"Также отражаем постоянные атаки вблизи Клещиевки, Андреевки - противник акцентирует внимание на этих населенных пукнтах. Также ежедневно наши защитники имеют успехи на Бахмутском направлении. Это сотни метров, которые мы освобождаем от врагов, закрепляемся. Пока рано говорить о каких-то конкретных целях, об этом можно будет говорить, когда наши ребята достигнут их, закрепятся и смогут продолжать наступление дальше", - сказал он.

Генштаб об оперативной ситуации с российским вторжением - важные новости

Утром 9 октября Генштаб ВСУ информировал, что Силы обороны Украины имеют частичный успех на Бахмутском направлении возле Андреевки и Клещиевки и на Мелитопольском направлении западнее села Вербовое.

Сообщалось об успешной ликвидацию 350 российских захватчиков за минувшие сутки и в целом, по состоянию на утро потери агрессора уже составили ориентировочно 282 630 человек с начала полномасштабного вторжения. Также продолжается уничтожение вражеских складов с боеприпасами, военной техники и штабов оккупационных сил.

В вечерней сводке Генеральный штаб сообщил, что с начала суток произошло более 30 боевых столкновений, только на Марьинском направлении отбито 15 атак врага. Обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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