Обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

С начала суток произошло 34 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В частности, россияне активизировались возле Марьинки в Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 15 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

На Купянском направлении наши защитники отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области: на Бахмутском направлении - 4 атаки противника возле Клещиевки Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг атаковал в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку врага в районе Левадного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.

Россияне за эти сутки нанесли 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб об оперативной ситуации на фронте - важные новости

Утром 9 октября Генштаб ВСУ информировал, что у Сил обороны Украины есть частичный успех на Бахмутском направлении возле Андреевки и Клещиевки и на Мелитопольском направлении западнее села Вербовое.

Сообщалось об успешной ликвидации 350 российских захватчиков за минувшие сутки. По состоянию на утро потери агрессора с начала полномасштабного вторжения уже составили ориентировочно 282 630 человек. Также продолжается уничтожение вражеских складов с боеприпасами, военной техники и штабов оккупационных сил.

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