В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.

За сутки на Лиманском направлении россияне совершили более 500 обстрелов, а на Бахмутскому - более 470.

На восточных направлениях сейчас продолжаются жесткие бои. Враг применяет всю номенклатуру своей артиллерийской и авиационной техники, атакуя позиции наших защитников, рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, снарядного голода у российских оккупантов нет - ежедневно они выпускают по украинским позициям в зоне восточной группировки войск десятки тысяч снарядов. В частности, за минувшие сутки на Лиманском направлении россияне совершили 495 обстрелов и нанес 15 авиаударов.

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В то же время, на Лимано-Купянском направлении произошло 13 боевых столкновений, 11 из которых - в направлении Новоегоровки и по одному - в районах Белогоровки и Серебрянского леса.

"На этом направлении нашим защитникам... удалось уничтожить немало образцов российской техники, в том числе и артиллерийских систем... также вчера нашим защитникам удалось уничтожить семь беспилотников... уничтожили на этом направлении 141 оккупанта", - отметил Евлаш.

Он напомнил, что на Лимано-Купянском направлении россияне сейчас сосредоточили около 110 тысяч своих военных, однако не все они "держат в руках оружие". Речь идет и о тыловых подразделениях, и о подразделениях обеспечения и других подразделениях, обслуживающих оккупантов.

"Враг сейчас акцентирует именно на этом направлении свое наибольшее внимание. Здесь он пытается продавить нашу оборону, найти слабые места. Однако, благодаря титаническим усилиям наших ... сил обороны, нам удается их сдерживать", - сказал военный.

По его словам, на Бахмутском направлении, где продолжается наступательная операция украинских войск, также удалось уничтожить большое количество техники, в частности танков и пушек. Также уничтожена техника, которую россияне используют для укладки мостов через реки и различные водоемы. Кроме того, удалось ликвидировать два полевых склада с боеприпасами и два дрона-камикадзе.

На этом направлении за сутки россияне нанесли 471 удар по украинским позициям из артиллерии, минометов, гранатометов.

Кроме того, на севере Бахмута россияне используют тактику штурмов, чтобы помешать продвижению украинских городов. Там идут довольно жесткие бои.

"Сейчас наше командование просчитывает различные ходы, асимметричные действия, ищет нестандартные действия, чтобы нанести противнику максимальное поражение, отбить его атаки и продвинуться вперед", - рассказал Евлаш.

На южном фланге Бахмута, по его словам, противник наоборот переходит к обороне. Там украинским защитникам и защитницам с тяжелыми боями удается продвигаться вперед и ежедневно освобождать сотни метров украинских территорий.

Ситуация на востоке

Как сообщал УНИАН, ранее Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении террористическое войско россиян насчитывает более 100 тысяч захватчиков. На этом направлении россияне также увеличили количество обстрелов.

В то же время, сейчас российским террористическим войскам не хватает "свежих" сил на Бахмутском направлении. Присутствующие там подразделения россиян понесли значительные потери и истощены.

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