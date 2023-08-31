Враг находится под артиллерийским контролем украинских войск в самом Бахмуте.

Сейчас российским террористическим войскам не хватает "свежих" сил на Бахмутском направлении. Присутствующие там подразделения россиян понесли значительные потери и истощены.

Враг продолжает контратаковать украинские войска на нескольких направлениях, в частности на юге страны, сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона.

По его словам, на Бахмутском направлении россияне пытаются действовать небольшими группами и сдерживать ВСУ, однако им это не удается, а украинские военные продолжают продвигаться.

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Кроме того, враг сейчас находится под артиллерийским контролем украинских войск в самом Бахмуте. Следовательно, Калашников уверен, что для зажима россиян в котел украинской армии осталось пройти "не так уж много". Однако, продвижение значительно осложнено минными заграждениями оккупантов.

"Если посмотреть на динамику, то у россиян не хватает "свежих" сил. Все же подразделения, которым мы противодействуем..., задействованы еще с мая. Эти подразделения имеют значительные потери и уже уставшие... То есть они уже уменьшены в количестве и не такие боеспособные", - рассказал пресс-офицер.

В то же время, по словам Калашникова, огневая мощь врага сейчас уменьшается как в количественно, так и в качественно. В частности, у россиян пока нет недостатка в боеприпасах, однако наблюдается нехватка самих артиллерийских установок на этом направлении. Следовательно, если раньше враг имел преимущество в количестве артиллерии, то сейчас уже возник определенный паритет.

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По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений с врагом.

В частности, россияне безуспешно пытались наступать в районах Новоегоровки и Белогоровки на Лиманском направлении, Клещеевки и Курдюмовки - на Бахмутском и Вербового - на Запорожском. Кроме того, на Шахтерском направлении украинские войска успешно отбили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области, а на Марьинском - продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки Донецкой области.

Также известно, что за сутки украинские военные успешно ударили по российским позициям, уничтожив вражеский пункт управления, технику и вооружение. В частности, авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и четыре - по зенитно-ракетным комплексам врага.

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