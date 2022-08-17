Российский правозащитник уверен, что президент РФ не пойдет на такой шаг.

На удары по Крыму президент РФ Владимир Путин может ответить только ядерным оружием. Последствия его применения он прекрасно понимает, об этом его не раз предупреждали.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, передает 24 канал.

"Он не пойдет на это (на ядерный удар), зная о возможных последствиях. А все остальное – что еще не применили против Украины, кажется, все границы россияне уже пересекли, – отметил юрист. – Поэтому с точки зрения средств или оружия, которое может применить путин – этого мало, он очень беден".

Фейгин также добавил, что речь идет об использовании тактического ядерного оружия, то дело не только в Путине, а в целой цепочке людей, которые должны будут нести ответственность за это.

Взрывы в оккупированном Крыму 16 августа: что известно

Во вторник утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Позже стало известно, что возгорание произошло в российской воинской части в Азовском.

Кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, которых цитировали росСМИ, видели поднимавшийся черный дым.