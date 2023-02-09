Также в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Украины продолжается активная агитация по вступлению заключенных в состав российских частных военных компаний.

Российские захватчики развернули на временно оккупированных территориях Украины кампанию по принуждению родителей отдавать детей на обучение в так называемые кадетские корпуса.

Об этом в Telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Большие потери в живой силе заставляют российских оккупантов принимать как длительные идеологические, так и экстренные меры для продолжения тотальной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. В частности, российские оккупационные администрации развернули идеологическую кампанию по принуждению родителей отдавать детей на обучение в так называемые кадетские корпуса", - подчеркнула она.

Маляр отметила, что один из таких кадетских корпусов в этом году открылся в Старобельске Луганской области.

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"Такие же планируется открыть в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонской области", - отметила представительница министерства.

Кроме того, добавила заместитель министра, на временно оккупированной территории Украины продолжается активная агитация в местах лишения свободы по вступлению заключенных в состав российских частных военных компаний.

"Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола", - написала Маляр.

Как оккупанты притесняют гражданских украинцев

1 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в Старобельске Луганской области российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в так называемый казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания".

По данным Генштаба, людям, которые отказываются отдавать своих детей в этот корпус, угрожают лишением родительских прав.

6 февраля в Генштабе отметили, что в школах временно оккупированного Скадовского района Херсонской области российские захватчики создают кадетские классы с усиленной военной подготовкой.

Враг обещает, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при поступлении на контрактную военную службу в оккупационные войска России.

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