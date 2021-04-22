На оккупированном Донбассе удерживают в плену 280 украинцев.
Читайте такжеОккупанты усиленно вербуют жителей ОРДЛО на фоне стягивания войск РФ (фото)Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
По ее данным, на временно на оккупированных территориях на востоке Украины удерживают 280 украинских граждан, а еще 258 человек считаются пропавшими без вести.
Денисова отметила, что в отношении пленников «нарушаются основополагающие права человека, установленные Конвенцией ООН о защите прав человека, - на защиту от пыток, уважение достоинства, судебную и юридическую защиту».
Они содержатся в нечеловеческих условиях, без надлежащего питания и оказания медицинской помощи, лишены общения с родными и средств правовой защиты, добавила омбудсмен.
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