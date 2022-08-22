По его словам, они оставляли подчиненных "на произвол судьбы".

В Николаевской области украинские военнослужащие взяли в плен российского десантника из 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Об этом пишет Преступности.НЕТ.

По данным издания, ранее оккупант воевал против украинской армии под Снигиревкой.

На опубликованном видео он сообщает, что служит в 1 взводе 5 роты 108 десантно-штурмового полка.

"В плен сдался самостоятельно. Напоили, накормили. Сейчас обещают, что поедем в баню, покупают и оденут", - говорит он.

Кроме того, пленный называет российских офицеров подонками за то, что они бросали своих подчиненных.

"Они убегали, бросали позиции и нас, военнослужащих, как пушечное мясо, на произвол судьбы… Наслышан я, что штаб молча собирался, убегал с позиций и оставлял своих военнослужащих на постах, ни слова им не говоря", - отметил российский десантник.

Напомним, что ранее украинский эксперт Олег Жданов рассказал, как правильно сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

Также украинская разведка опубликовала перехват телефонного разговора российского военного, в котором он рассказал родственнице о массовом отказе солдат воевать.

Как сообщал УНИАН, спикер "Интернационального легиона" Дамьен Магру заявил, что оккупанты перемещают на Донбасс пленных иностранных военнослужащих, вооющих на стороне Украины.

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