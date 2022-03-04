Враг прячет свою технику среди домов мирных жителей \ фото 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты.
Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты. Враг прячет свою технику среди домов мирных жителей. Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свои машины, которые стали металлоломом, и знает, что его ждет такая же участь!"- говорится в сообщении.
фото 72 омбре им. Черных Запорожцев