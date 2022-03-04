Враг прячет свою технику среди домов мирных жителей и грабит магазины.

На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты. Враг прячет свою технику среди домов мирных жителей. Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свои машины, которые стали металлоломом, и знает, что его ждет такая же участь!"- говорится в сообщении.

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