На Херсонщине стало меньше почти на семь десятков захватчиков.

На Левобережье российская армия потеряла много техники, в том числе комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", который "подавляет" спутники.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, противник попытался выбить подразделения ВСУ с левого берега Днепра. В частности, российские захватчики пять раз штурмовали украинские позиции, но понесли потери и отошли на свои исходные позиции.

В то же время защитники продолжают меры по содержанию и расширению плацдарма, наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и его тылам.

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"В течение суток получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 69 оккупантов, 5 орудий, 5 минометов, два БпЛА - ударный "Куб" и разведывательный "ZALA", - говорится в сообщении.

Также пущено на лом антенну связи, две лодки, два генератора, 8 единиц автомобильной техники и два кунга противника.

Уничтожены три полевых пункта боепоставки, и два комплекса радиоэлектронной борьбы, один из которых "Борисоглебск-2" - автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления, предназначенный для подавления систем спутниковой связи и радионавигационных систем.

Усиление обстрелов

В Силах обороны рассказали, что оккупанты усилили аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и возобновили активность в применении большого количества ударных дронов различных типов.

В течение боевых суток (с 07.00 до 07.00) оккупанты, не прекращая террора мирного населения прифронтовых регионов, применили 58 FPV-дронов, 24 ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросили с БпЛА других модификаций 38 осколочных боеприпасов. В результате, ранено гражданское лицо, повреждено административное здание, машины, в том числе служебное авто полиции.

Враг 8 раз обстрелял из артиллерии Херсон. Под огнем также оказались Антоновка, Зеленовка, Токаревка, Садовое, Приднепровское и Крынки на Херсонщине, а на Николаевщине - Очаков, акватория Очаковской и территория Куцурубской общин. во время артиллерийских обстрелов Херсона ранен сотрудник полиции. Повреждены два административных здания и несколько частных жилых домов.

Кроме того, говорится, что в море на боевом дежурстве находится три корабля вражеского флота: два - в Черном и один – в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования

Война в Украине - ситуация на левобережье

Напомним, накануне на левом берегу Днепра в Херсонской области российская армия в восемь раз увеличила количество штурмов - 16 раз атаковала украинских защитников. Штурмы были неудачны, враг отступил. За тот период на левом берегу поубавилось на 88 оккупантов, четыре пушки, восемь единиц автобронетехники, танк, реактивную систему залпового огня "Град" и миномет. Также был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы, антенна БпЛА и лодка.

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, в результате чего погиб мужчина, еще два человека были ранены.

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