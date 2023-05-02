Массовое развитие БПЛА перевернуло всю военную стратегию, включая применение техники РЭБ.

Военнослужащий ВСУ связист Сергей Флэш сделал обзор на российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2", с помощью которого оккупанты могут пеленговать и глушить украинские УКВ радиостанции, включая станции с технологией ППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты), а также мобильные телефоны, GPS, и крылатые БПЛА.

"По моей оценке, у РФ не более 100 таких комплексов. До десятка было уничтожено во время текущей войны. Россияне поняли, что такая цель в эпоху БПЛА очень уязвима и теперь не применяют их на "нуле". Вот так в один момент, массовое развитие БПЛА перевернуло всю военную стратегию, включая применение техники РЭБ", - пишет Флэш.

Комплекс "Борисоглебск-2" в Украине - детали

На севере Харьковской области украинские воины во время стремительного контрнаступления захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы – "Борисоглебск 2". Трофей словили целым и невредимым. А еще несколько легкобронированных тягачей и множество боеприпасов.

Видео дня

В апреле ВСУ удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Бук", автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301б "Борисоглебск-2".

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