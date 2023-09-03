Среди пострадавших 9-летний ребенок.

Сегодня вечером захватчики нанесли мощный удар по Херсонщине, есть погибшие и раненые.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке.

"Под вражеский удар попала семья. К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь - ранены и госпитализированы в больницу. Также травмы лица получил 37-летний местный житель", - рассказал чиновник.

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Также, по его словам, враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С осколочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца.

Кроме того, за минувшие сутки, 2 августа, противник осуществил 79 обстрелов Херсонщины, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА, авиации и ЗУ-23.

"По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; религиозное сооружение в городе. Из-за российской агрессии погиб человек погиб, еще 6 получили ранения", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 2 августа Россия ударила из авиации по Бериславскому району Херсонщины - оккупанты выпустили управляемые авиабомбы об Одрадокаменце и попали в частные дома.

От полученных травм погиб 43-летний мужчина, еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пострадал 57-летний мужчина, получивший множественные осколочные ранения.

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