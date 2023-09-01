Также стало известно, сколько ракетоносителей дежурит в украинских морях.

На Херсонщине ВСУ сократили российскую армию. За минувшие сутки там было ликвидировано 38 оккупантов, а также уничтожено две пушки, лодка ДРГ и вражеский наблюдательный пункт.

"Оперативная обстановка в зоне нашей ответственности остается стабильно напряженной. Признаков формирования противником наступательных группировок пока не обнаружено", - рассказали в пресс-службе Сил обороны юга.

Отмечается, что корабельная группировка противника продолжает маневры в северо-восточной части Черного моря в количестве 11 кораблей. В Азовском море - один корабль оккупантов - неподалеку Керчь-Еникальского канала. Сейчас на боевом дежурстве осталось два надводных ракетоносителя, снаряжение ракетами типа "Калибр" может достигать 16 единиц.

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В пресс-службе напомнили, что перед рассветом враг нанес ракетный удар из акватории Черного моря двумя "Калибрами" по Винницкой области. Одна ракета уничтожена силами противовоздушной обороны. Другая попала по территории частного предприятия, где повреждены промышленные здания, изуродовано несколько автомобилей.

Также оккупанты продолжают терроризировать обстрелами Правобережье Херсонщины и акваторию Днепро-Бугского лимана. Всего, за минувшие сутки враг совершил 44 артиллерийских обстрела с использованием 220 снарядов. Среди населенных пунктов пострадали жилые сектора Станислава и Херсона. Зафиксировано повреждение частных домов и автомобилей.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4-по зенитно-ракетным комплексам противника. Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили артиллерийское средство на огневой позиции и два радиолокационных станции оккупантов.

В свою очередь, российские захватчики безуспешно пытались атаковать в районе Новоегоровки Луганской области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах двух населенных пунктов Донецкой области.

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