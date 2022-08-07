Российские военные создают свои базы на стратегических объектах, таких как уникальные леса и Каховская ГЭС.

Российские оккупанты на Херсонщине намеренно создают свои базы на стратегических объектах, где их не будут обстреливать ВСУ.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

В частности, они окапываются в уникальных лесах Херсонской области, которые были искусственно насажены для сохранения экосистемы региона. Оккупанты обустраивают там свои блиндажи, роют окопы, поскольку понимают, что ВСУ не будут уничтожать важные объекты.

Еще одним стратегическим объектом, который понравился врагу, является Каховская ГЭС. В случае ее повреждения большое количество населенных пунктов может затопить.

По словам Хланя, на проезжей части Каховской ГЭС россияне установили блокпосты и искусственно сделали пробку из гражданских авто, намеренно задерживая авто, и перебрасывая в это время военную технику.

"Каховская ГЭС - это тоже стратегический объект. Если оккупанты нанесут повреждений на ГЭС, это приведет к затоплению большого количества населенных пунктов. Они вместе с людьми просто уйдут под воду. Такие стратегические объекты должны быть под международной защитой", - возмутился он.

Как ранее сообщал УНИАН, несмотря на действия оккупантов украинские защитники способны наносить ювелирные удары высокоточной сбрей, что позволяет уничтожать цели, не повредив критические объекты. Да, ВСУ уничтожили новейшую РЛС россиян у Каховской ГЭС.

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