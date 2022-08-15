В Херсоне оккупанты захватили отель "Нинель", руководство которого было лояльным к Сальдо и его компании.

На Херсонщине оккупанты перерисовывают въездные стелы в триколоры, разрушают памятники, презентуют новые гербы городов с пророссийской привязкой.

Об этом советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань написал на своей странице в Facebook.

"Россияне продолжают уничтожать нашу символику - оккупанты перерисовывают въездные стелы в триколоры, разрушают памятники, презентуют новые гербы городов с пророссийской привязкой. Запустили телеканал Таврия, где дополнительно будут промывать мозги своей пропагандой.

Однако каждый день движение сопротивления напоминает оккупантам, что Херсонщина - это Украина! Появляются патриотические надписи, листовки, разъяснения, как вести себя с оккупантами и предостережения не брать российский паспорт", - отметил он.

По его словам, оккупанты обстреливают населенные пункты, занимаются мародерством, издеваются над жителями Херсонщины. При этом Хлань добавил, что по области продолжают уезжать люди, а остаются в основном пенсионеры и те, кто не имеет возможности эвакуироваться.

Напомним, оккупанты начали вывозить свои семьи из Мелитополя.

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