Для людей из Луганской и Донецкой областей уже готовят помещения, где те смогут жить.

На Харьковщине заявили о готовности принять переселенцев из Донбасса. На фоне обострения ситуации для людей из Луганской и Донецкой областей уже готовят помещения, где те смогут жить.

Об этом сообщает ТСН.

Одна семья уже приехала в Харьковскую область из Донецкой области. Людей разместили в общежитии.

В 2014 году, когда началась эскалация на Донбассе, этот город уже принимал жителей Донецкой и Луганской областей, которые вынужденно бежали от российской агрессии. Люди спасались от войны и нуждались в помощи.Тогда для них построили модульный городок.

Этот городок просуществовал более 5 лет. Власти Харьковской области успокаивают людей. Чиновники уверяют, что в случае опасности предоставят все необходимое. Для переселенцев уже есть значительные запасы продовольствия и воды.

Кроме этого, на Харьковщине запаслись мощными генераторами, которые в случае необходимости поддерживают работу объектов критической инфраструктуры.

Ранее УНИАН уже сообщал, что местные власти Луганской области готовы к эвакуации населения в случае дальнейших обстрелов со стороны боевиков. Председатель ОГА уже рассказал подробности о спасении жильцов.

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