Проблемой продвижения ВСУ остаются минные поля. Плотность минирования здесь намного больше, чем это определено боевым уставом российской армии, отметил эксперт.

Конец июля и август будут адскими на фронте. Кассетные боеприпасы, предоставленные Украине Америкой, смогут обеспечить паритет с вражескими артиллерийскими средствами, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телемарафона.

Он отметил, что медлительность украинского контрнаступления объясняется тем, что россияне имели 9 месяцев, чтобы тщательно подготовиться к нему - провести не только строительство инженерно-фортификационных сооружений, но и плотно заминировали подходы к своим окопам.

"Плотность минирования намного больше, чем это определено боевым уставом российской армии - на уровне одна мина на квадратный метр. Это чрезвычайно высокая плотность минирования. Для украинских саперов будет много работы, потому что надо будет создать сначала проходы в минных полях", - сказал Селезнев.

По его словам, также российские оккупанты дистанционно пытаются минировать те направления, где действуют украинские силы обороны. "Поэтому мы сейчас на фронте не видим таких масштабных продвижений вперед, как видели во время Харьковской операции, потому что здесь, прежде чем двинуться вперед, надо снять вражеские мины", - добавил он.

При этом враг использует активно артиллерийские и авиационные обстрелы, поэтому "освобождение каждого метра украинской земли является подвигом".

Селезнев подчеркнул, что нужно помнить, что враг сосредоточил 400 тысяч личного состава для войны в Украине: "Мы должны помнить, что кроме южного направления имеем сложную ситуацию на Лиманском и Купянском направлении. Там суммарно до 100 тысяч российских "чмобиков" находится. Это серьезная угроза. Конец июля и август будут адскими, и это очевидно".

Отвечая на вопрос, насколько предоставление Украине кассетных боеприпасов повлияет на ход войны, эксперт отметил, что это обеспечит "паритет с вражескими артиллерийскими средствами". "Потому что с недавних пор мы чувствуем нехватку артиллерийских боеприпасов. Потому что нынешние война - это война артиллерии. Поэтому боеприпасы с кассетной составляющей позволят на паритетных условиях уничтожать врага, его технику", - сказал Селезнев.

Кассетные боеприпасы и контрнаступление ВСУ - главное

На этой неделе Вашингтон на фоне саммита НАТО в Вильнюсе наконец одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, которые, по мнению военных, смогут изменить ход войны.

Применение кассетных снарядов запрещено во многих странах мира, однако в США и Украине настаивают, что этот вид боеприпасов сможет временно покрыть дефицит у ВСУ 155 мм снарядов.

Известно, что проблемой продвижения украинских сил с начала контрнаступления в июне 2023 года остается, в частности, отсутствие паритета в вооружении. Например, в 37-й бригаде, которая помогала освобождать населенные пункты в Запорожской области, рассказывали, как во время первых часов наступления россияне обстреливали их подразделения артиллерийским огнем. "Все ожидали, что у нас будет какая-то поддержка, но, к сожалению, ее почему-то не было", - поделился один из бойцов.

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