Российские войска активно продвигались по контролируемой Украиной территории в Курской областии, но ВСУ все еще держатся.

Украинские войска сражаются, чтобы отразить ожесточенные атаки России как в Курской области, так и вдоль линии фронта Украины, в то время как чиновники готовятся в понедельник к важным переговорам в Саудовской Аравии со все более скептически настроенным союзником — Соединенными Штатами.

Как пишет The Washington Post, украинские чиновники попытаются убедить делегацию США в том, что они готовы к быстрому прекращению войны, и они намерены представить аргументы в пользу частичного прекращения огня.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что первоначальная приостановка помощи "возникла из-за того, что мы чувствовали, что украинцы не были привержены" переговорам. Но если это изменится, политика США, вероятно, тоже изменится, и помощь возобновится сказал он

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В то же время многие в Украине после внезапного прекращения помощи почувствовали себя преданными, а лидеры по всей Европе усомнились в будущем трансатлантического альянса.

Ситуация "хрупкая, и она основана на вещах, которые мы часто вообще не понимаем. Я больше не хочу делать никаких прогнозов, потому что это совершенно непредсказуемо", — сказал один украинский чиновник.

Другой высокопоставленный украинский чиновник отметил, что завтрашняя встреча будет очень важна для Украины, добавив, что он ожидает, что ситуация еще много раз изменится.

В то же время чиновники предупреждают, что решение США приостановить военную помощь может открыть путь для российской пропаганды, чтобы убедить украинцев, что они боролись — и погибли — за пустые обещания Запада.

"Российская пропаганда попытается сказать: "Вы умерли не за свои интересы, а за интересы дяди Сэма. И после этого дядя Сэм предал вас". Поверьте мне, у нас будет достаточно политиков, которые это повторят", - заявил один из чиновников.

На фронте идут ожесточенные бои

Приостановка обмена разведданными, по-видимому, оказала немедленное воздействие на поле боя, и российские войска в пятницу продвинулись в Курской области России. Однако к понедельнику ситуация стабилизировалась после того, как Украина направила туда подкрепление

"Ситуация сложная, поскольку они контролируют пути снабжения", — сказал украинский боец ​​из 82-й бригады. - "Они пытаются проводить атаки с использованием мясорубки".

Боец также сказал, что события последних недель оставили у него ощущение, "будто мы находимся в каком-то сюрреалистическом телешоу, а не в реальности", добавив, что "очевидно, что Трамп на стороне Путина и будет оказывать на нас давление".

В то же время командир подразделения беспилотников Андрей сказал The Washington Post, что вывод украинских войск из некоторых районов в курской области был направлен на сохранение личного состава. Он сказал, что войска там еще не ощутили на себе влияние приостановки американской военной поддержки.

Война в Украине - новости

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения. Он также сообщил, что США могут снять запрет на поставки оружия и разведывательных данных Украине, если переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии пройдут успешно.

В то же время в ISW отмечали, что российские войска в Курской области закрепляют свои успехи и, вероятно, готовятся к атаке на Суджу в ближайшие дни.

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